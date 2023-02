Carnevale: da martedì 21 febbraio al via "Oggi voglio essere, Maschere al Monte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21, sabato 25 e domenica 26 febbraio (negli orari di apertura del museo) l'Istituzione di via Tribunali propone "Oggi voglio essere...Maschere al Monte", l'iniziativa dedicata a bambini e famiglie per festeggiare il Carnevale 2023. I piccoli visitatori potranno scegliere una maschera tra quelle realizzate per l'occasione: volti ispirati ai colori, alle forme e personaggi rappresentati nei capolavori della Quadreria. L'iniziativa, a cura di Silvia Evangelista, responsabile dei Servizi educativi del Pio Monte della Misericordia, è un momento pensato per avvicinare in maniera giocosa i più piccini alla scoperta delle opere d'arte dell'Istituzione di via Tribunali, a 50 anni di apertura al pubblico del complesso museale. (ren)