Napoli: Giunta approva progetto esecutivo per riqualificazione del Parco Mascagna

- La Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell'assessore al Verde Vincenzo Santagada, il progetto esecutivo per la riqualificazione del Parco Mascagna al Vomero. Gli interventi sono finanziati dal Piano Strategico Città Metropolitana per un importo di circa 440 mila euro e prevedono, oltre a quelli a carico di alberature ed aree verdi, anche il rifacimento della pavimentazione, degli impianti di illuminazione, di irrigazione e di videosorveglianza. E' prevista, inoltre, la riqualificazione di tutte le aree gioco con la sostituzione delle giostre esistenti e saranno create aree tematiche diversificate tra cui una sport e fitness, una zona giochi, un orto didattico ed un'area cani. Rientrano nel progetto anche interventi ai campi da basket e da bocce, il restauro della fontana e la revisione di arredi, sedute e pensiline. Il parco sarà infine dotato di indicazioni informative sulle specie arboree esistenti. "Con l'approvazione del progetto esecutivo possiamo procedere finalmente alla riqualificazione del parco – ha affermato l'assessore Santagada – e procederemo con le opere per restituire al quartiere un polmone verde e un'area giochi a beneficio di tutta la collettività, bambini, anziani e famiglie". (ren)