Turchia: Musumeci, aiuti per 2,8 milioni di euro da Regioni e Province

- Trentuno container e cinque semirimorchi, per un valore complessivo di oltre 2,86 milioni di euro. È davvero importante l’impegno delle Regioni e delle Province autonome in favore della Turchia, ferita assieme alla Siria dalla tragedia del terremoto dello scorso 6 febbraio. La prima donazione dei territori italiani in favore della popolazione colpita dal sisma è stata caricata in queste ore su una nave commerciale al porto di Trieste che salperà alle 21 di oggi. Le diverse realtà italiane sono state coordinate dalla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del lavoro congiunto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. “Ancora una volta l’Italia si conferma una Nazione di grande spirito improntato a solidarietà", dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “Una emozionante gara - continua il ministro - fra le nostre Regioni in soccorso di popolazioni drammaticamente colpite. Il mio apprezzamento a tutti i protagonisti di questo ulteriore contributo e al nostro dipartimento nazionale per il prezioso ruolo di coordinamento svolto", conclude il ministro. (segue) (Rin)