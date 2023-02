Istat: nel 2022 export +19,9 per cento, import +36,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incremento in valore nel 2022 di entrambi i flussi con l’estero riflette un’analoga crescita dei valori medi unitari, con una dinamica dei volumi pressoché stazionaria. Nel complesso dell’anno, la crescita dell’export in valore (+19,9 per cento) è trainata in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli e beni intermedi; quella più marcata dell’import (+36,5 per cento) è spiegata soprattutto dai maggiori acquisti di prodotti energetici. Il deterioramento del saldo commerciale nel corso dell’anno, tornato comunque positivo negli ultimi due mesi, porta a un deficit commerciale complessivo per il 2022 superiore ai -31 miliardi di euro, a fronte di un avanzo di oltre 40 miliardi del 2021. È quanto emerge dal report dell’Istat sul commercio con l’estero e prezzi all’import a dicembre 2022. Nel complesso del 2022, l’export registra una crescita del 19,9 per cento, sintesi di incrementi analoghi sui mercati Ue (+19,7 per cento) ed extra Ue (+20,2 per cento), e trainata soprattutto dall’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+42,8 per cento), prodotti petroliferi raffinati (+80,0 per cento), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+17,6 per cento), macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,3 per cento), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+16,7 per cento) e sostanze e prodotti chimici (+20,1 per cento). Nell’anno 2022 il deficit commerciale è pari a -31.011 milioni (da +40.334 milioni del 2021), quello energetico a -111.278 milioni (era -48.356 milioni l’anno prima). L’avanzo dell’interscambio di prodotti non energetici (80.267 milioni) è elevato ma meno ampio rispetto al 2021 (88.690 milioni). (Rin)