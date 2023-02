M5s: Virginia Villani nominata coordinatrice per la provincia di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le nomine dei referenti provinciali si completa il processo di riorganizzazione interna della più grande forza politica campana, il Movimento 5 stelle che sarà, concretamente, un punto di riferimento per cittadini e imprese dei territori. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per la fiducia accordatami, mi impegnerò per portare avanti il delicato compito che mi è stato affidato, consapevole che questo trait d'union fra la base, i territori e i portavoce eletti debba essere uno strumento fondamentale per un reale radicamento sui territori. Ho sempre lavorato con abnegazione e costante impegno e anche dopo la mia mancata elezione ho continuato a lavorare per il mio territorio cercando di mantenere gli impegni presi. Riteniamo che la Politica si faccia stando tra la gente e per il bene della comunità e, se si lavora con serietà, anche senza essere parlamentari i risultati arrivano sempre. Siamo consapevoli che, mai come adesso, il Movimento debba aprirsi alla società civile, tornare stabilmente sui territori, non solo attraverso manifestazioni e banchetti, ma dialogando costantemente con i cittadini, con i lavoratori, confrontandosi con le imprese e le istituzioni, perseguendo i nostri obiettivi e comunicando in modo chiaro e fattivo tutto il lavoro fatto. È sicuramente un compito molto delicato e di grande responsabilità ma sono certa che con il sostegno di tutto il nostro mondo, dai portavoce agli attivisti, daremo il massimo per la buona riuscita del progetto. A dirlo è Virginia Villani, già Deputata del Movimento 5 stelle appena nominata dal presidente Giuseppe Conte coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno. (segue) (ren)