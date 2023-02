M5s: Virginia Villani nominata coordinatrice per la provincia di Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare intensamente sui territori, per coinvolgere cittadini, imprese, istituzioni –spiega Villani– il segnale dell'astensionismo che cresce ad ogni tornata elettorale indica, non solo a noi, ma a tutte le forze politiche, una disaffezione verso la partecipazione alla vita democratica e noi ripartiremo proprio da questo punto. Su questo tema cercheremo di rispondere alle aspettative di tanti cittadini che in questi anni hanno evidenziato una sofferenza oggettiva acuita dalle tante difficoltà che vive la nostra nazione. Insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo nelle prossime settimane continueremo a girare la provincia di Salerno. Lo abbiamo sempre detto: la politica si fa nelle sedi istituzionali ma si pratica soprattutto tra la gente. Fin da oggi saremo al lavoro, coesi e determinati per la rinascita dei gruppi territoriali in vista delle elezioni della prossima primavera, che vede anche una parte importante dei nostri territori coinvolti", ha concluso Villani. (ren)