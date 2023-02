Mafie: Graziano (Pd), fortemente simbolica demolizione covo di Zagaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gesto "fortemente simbolico la demolizione del bunker del boss Michele Zagaria, covo emblematico del potere camorrista e immagine fortemente negativa". Così il deputato del Pd Stefano Graziano, capogruppo in commissione Difesa della Camera commenta la demolizione della casa in provincia di Caserta dove fu trovato il 7 dicembre 2011 il boss Michele Zagaria. "In quel covo fu catturato il capoclan dei casalesi - ricorda Graziano - e sapere che tra qualche settimana in quell'area sorgerà un parco pubblico è per tutti noi un fatto positivo, che ci dice che la camorra, come le altre mafie, può essere sconfitta". (Rin)