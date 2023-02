Carnevale: sabato al quartiere Vomero torna la “Mascherata delle famiglie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, 18 febbraio al quartiere Vomero di Napoli, si terrà la consueta "Mascherata della famiglie", un appuntamento da oltre 20 anni che riunisce bambini, genitori e nonni in una parata di Carnevale. L'appuntamento è alle ore 10.30 in via Scarlatti, angolo con via Luca Giordano, dove ad accogliere le famiglie sarà lo staff della Scuola Scarlatti, nido autorizzato e scuola dell'infanzia paritaria, diretto dalla dottoressa Mariangela Marseglia. "Un corteo festoso in maschera - si legge in una nota - tra coriandoli, musica e animazione che proseguirà nella via dello shopping per poi virare verso il giardino della Scarlatti in via Enrico Alvino dove l'happening proseguirà con i dolci della tradizione partenopea e l'intervento di 'Ciro e Ciro'. Tra le maschere riproposte non mancheranno quelle storiche come Pulcinella e Pierrot, a sottolineare l'impegno della Scarlatti nel tenere sempre vive le radici culturali del nostro paese nei bambini che saranno gli adulti del domani. Un momento di unione per famiglie, un modo per far vivere ai bambini il quartiere, in linea con il metodo formativo della scuola che punta molto sull'outdoor education, coinvolgendo le altre agenzie del territorio come teatri, cinema, palestre. Insieme all'insegnamento della lingua inglese, grazie all'accordo con il Centro Esami Cambrige Objective English, saranno i due pilastri su cui si fonda l'offerta del primo Baby e Infant College di Napoli che sorgerà nel cuore del Vomero il prossimo anno scolastico". (ren)