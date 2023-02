Camorra: Zinzi (Lega), Piantedosi a Casapesenna, presenza Stato vince su mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alle operazioni per la demolizione della villa-bunker a Casapesenna (Caserta), che ha ospitato il covo del boss dei Casalesi Michele Zagaria negli ultimi anni della sua latitanza, è un'importante testimonianza della presenza dello Stato. Oggi simbolicamente distruggiamo il passato e ripartiamo dal vero valore aggiunto di questa terra: i tanti cittadini perbene. Dove la camorra ha lasciato le macerie, lo Stato e le istituzioni lavorano insieme per ricostruire e ribadire che la legalità è un diritto ed è la base per il futuro dei nostri figli". Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, oggi a Casapesenna.(ren)