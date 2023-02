Beni culturali: Cammarano (M5s), Domus del Decumano di Nuceria, politica tuteli patrimonio archeologico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nocera Superiore ospita sul suo territorio un patrimonio archeologico inestimabile, dal Battistero Paleocristiano, al Parco Archeologico, alla Domus del Decumano di Nuceria, che oggi ho avuto il piacere di visitare. La riapertura di quest'ultimo sito da settembre, un tesoro di rara bellezza del II secolo d.C., è merito della collaborazione tra la Soprintendenza, il Comune di Nocera Superiore e le associazioni "Gruppo Archeologico Nuceria" e "Vivere Insieme", che ringrazio per l'impegno e la dedizione. I beni culturali sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell'occupazione ad esso connessa e la politica ha il dovere di attivarsi per la valorizzazione e la promozione. La provincia di Salerno conserva siti archeologici di grande rilievo internazionale che vanno tutelati e in questa direzione andrà avanti il mio lavoro e quello della nostra forza politica in Consiglio regionale". Ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale Michele Cammarano a margine del sopralluogo alla Domus del Decumano di Nuceria. "La filiera produttiva relativa alle attività culturali ha la straordinaria possibilità di crescere grazie ai fondi del Pnrr. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedica diversi investimenti alla tutela e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico, architettonico e culturale del nostro Paese. Il rilancio di questo settore, uno dei più colpiti dalla pandemia, è strategico per la crescita dell'economia italiana. Un'occasione - ha concluso Cammarano - imperdibile per i nostri territori". (ren)