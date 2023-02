Sanità: Silvestro (FI), Pineta Grande Hospital modello da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ampliamento del Pineta Grande Hospital avviene anche nell'ottica di aumentare l'offerta assistenziale presente sul territorio casertano". Così il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, all'inaugurazione dell'ampliamento di una parte del Pineta Grande Hospital su Castel Volturno. "Sono anni che questa struttura è un modello da seguire per professionalità e qualità dell'offerta ed oggi è stato aggiunto un altro tassello importante per il futuro della Sanità in Campania e non solo. Inoltre, è interessante la fruizione da parte della struttura ospedaliera di un nuovo modello gestionale per le attese al pronto soccorso. Saranno presi in cura sin da subito tutti i pazienti in arrivo al pronto soccorso della struttura, senza far più attendere le persone in base al triage". (ren)