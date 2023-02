Scuola: il ministro Valditara in visita a Torino elogia il ruolo degli Its

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima la visita alla scuola di formazione della Piazza dei Mestieri. Poi un salto all’istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione e invece un tour nella scuola Media Montalcini. E’ stata una mattinata fitta di appuntamenti quella del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Torino. All’interno della Piazza dei Mestieri il Ministro ha visitato i laboratori di cucina, acconciature e linguaggi informatici. Valditara ha elogiato “il percorso degli Its che è un percorso giusto che dobbiamo potenziare e lo faremo con fondi per oltre 28 milioni di euro in Piemonte. Noi crediamo fortemente in realtà come questa”. Successivamente Valditara ha fatto tappa al istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazione dove ha potuto provare un visore per la realtà virtuale. (segue) (Rpi)