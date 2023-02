Scuola: il ministro Valditara in visita a Torino elogia il ruolo degli Its (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il Ministro è andato alla scuola media Montalcini, dove si è confrontato con gli alunni: "La mia missione numero 1, il mio dovere numero 1 è quello di prendermi cura dei ragazzi. La vera grande funzione della scuola è quella di creare dei cittadini maturi consapevoli e responsabili. E’ la grande sfida di una scuola nuova. L’altra missione è quella di creare un ambiente confortevole. Se uno entra in un ambiente brutto e triste si deprime se invece si trova in un ambiente positivo diventa tutto stimolante. Ecco perché diffonderò una circolare con un nostro studio sulle luci e i colori legati all’apprendimento. L’auspicio che do a voi studenti è quello di studiare con responsabilità. Non è importante il voto che prendete ma l’impegno che ci mettete”, ha concluso Valditara. (Rpi)