Torino: nasce l'Innovation Block, l'area di sperimentazione innovativa della Camera di commercio (2)

- Mentre il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha sottolineato come "l'innovazione tecnologica sta cambiando la qualità del nostro vivere quotidiano e questo passa da principi fondamentali, come il trasferimento di conoscenza e l'applicazione di nuovi materiali e allestimenti. Accogliamo quindi con favore l'investimento realizzato dalla Camera di commercio perché in linea con la strategia della Città che punta alla riqualificazione degli edifici esistenti, adattandoli alle nuove esigenze ambientali e di sostenibilità, arricchendoli inoltre con nuove soluzioni digitali utili per i cittadini e le imprese. Piazzale Valdo Fusi potrà così diventare la prima e la più tecnologica parte delle città. Le ricadute saranno dirette sui servizi offerti e si apriranno nuove opportunità di semplificazione". Infine, il presidente del Piemonte Cirio e l'assessore alle Attività Produttive Tronzano hanno affermato che "Torino e il Piemonte continuano a investire sul proprio sviluppo urbano e produttivo forti di un dna che unisce proprio storia e innovazione. L'Innovation Block rappresenta poi un altro tassello strategico sulla mappa della Torino che si trasforma, perché affianca ai progetti della Città dell'Aerospazio e del Manufacturing Technology and Competence Center un terzo polo dedicato alle imprese e all'eccellenza della ricerca, in questo caso nel cuore del centro storico della città". (Rpi)