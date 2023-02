Agroalimentare: Biologicamente, domani formazione gratuita per operatori del settore a Campagna (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 16 Febbraio, alle 18.30 all'Hotel Capital di Campagna (Salerno), l'incontro dedicato ai professionisti dell'agricoltura e ai giovani imprenditori che guardano con favore alla conversione al biologico o che vogliono saperne di più sulla pratica di tale metodo per dare il via a una nuova produzione. Il seminario formativo dal titolo "Biologico e Integrato certificato: L'agricoltura che fa bene alla salute e al Pianeta" è ad ingresso gratuito e si rivolge a varie figure del settore con l'intenzione di divulgare la cultura bio. Il corso dopo i saluti del presidente della Op Terramore, Carmine Papace, e del presidente dell'Ordine degli Agronomi di Salerno, Maurizio Camillo, vedrà la partecipazione del direttore dell'Op Terramore Demetrio Esposito, della tecnologa Alimentare Maria Manuela Russo, della nutrizionista Maria Colomba Di Sarno, dell'Agronomo Carmine Maisto, del membro della direzione nazionale di Legambiente Michele Buonomo. "Questa - si legge in una nota - è un'occasione non solo di formazione ma anche di valorizzazione del lavoro dei produttori del biologico, esempi di lotta e resilienza contro il consumismo e la globalizzazione". (ren)