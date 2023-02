Covid: peculato, falso ideologico e truffa. Sospesi 2 infermieri dell'Asl Napoli 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Nas di Napoli, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per un anno nei confronti di due infermieri in servizio all'Asl Napoli 1 Centro. I due sono indagati per i reati di peculato, falso ideologico e truffa. Secondo le ricostruzioni, i due infermieri, nel periodo di emergenza Covid, si sarebbero appropriati di materiale appartenente alla pubblica amministrazione per eseguire tamponi molecolari al fine di effettuare gli esami nei confronti di terzi. Secondo quanto emerso dalle indagini, da questi avrebbero poi percepito un illecito compenso, inserendone i nominativi nella lista dei dipendenti Asl e, quindi, attestando falsamente la presenza dei requisiti che legittimano la lavorazione del prelievo. Inoltre, uno degli indagati avrebbe simulato un inesistente impedimento ad effettuare l'attività lavorativa per partecipare ad un corso formativo in ambito sanitario. (ren)