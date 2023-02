Sicurezza: Nappi (Lega), bene controlli in Piazza Garibaldi, massima attenzione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vento è finalmente cambiato. Lo certifica anche il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine in Piazza Garibaldi e nelle altre zone nevralgiche di Napoli. Un altro impegno mantenuto dal Governo di centrodestra per garantire la sicurezza ai cittadini. Un grazie al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni che hanno dimostrato ancora una volta, e con i fatti, attenzione massima sul fronte della lotta a ogni forma di illegalità, per ristabilire la vivibilità laddove è stata minacciata". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)