Piemonte: sindacati scrivono a governo e regione per chiedere confronto su risarcimento vittime amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali di Cgil,Cisl e Uil Piemonte Giorgio Airaudo, Alessio Ferraris e Gianni Cortese in una lettera unitaria inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla Regione Piemonte un confronto sul risarcimento delle vittime dell'amianto. L'obiettivo è quello di predisporre una serie di iniziative volte ad accertare la possibilità di agire civilmente nei confronti delle società e degli imputati legati al processo Eternit Bis in corso a Novara, che vede imputato con l'accusa di omicidio volontario (per la morte di 392 persone nel territorio di Casale Monferrato) Stephan Schmidheiny, il magnate svizzero ultimo padrone della multinazionale dell'amianto. "Il timore – hanno affermato i tre segretari - è quello che un'eventuale sentenza di condanna al risarcimento del danno rimanga esclusivamente sulla carta, con conseguente e gravissimo pregiudizio soprattutto per le vittime e lo loro famiglie. (segue) (Rpi)