Napoli: al via da marzo "Quartiere pulito", interventi straordinari di pulizia strade

- Al via in città la nuova iniziativa denominata “Quartiere Pulito 2023”, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi "per consolidare le buone pratiche tra Amministrazione e cittadinanza e per migliorare il decoro urbano". A partire dal mese di marzo il Comune di Napoli - mettendo in sinergia Asia, Polizia Municipale e le Municipalità - procederà ad un intervento straordinario di pulizia nelle strade quartiere per quartiere tra le ore 8 e le 12 della mattina secondo un calendario pre-stabilito. Il programma viene coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada che spiega: "Saranno individuate a rotazione alcune vie principali e secondarie, in ogni Municipalità, nelle quali verrà pianificato, secondo un calendario, un intervento radicale di spazzamento e di lavaggio del marciapiede e della strada in assenza delle auto in sosta. Le iniziative in generale saranno anche un'occasione per diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza". Verranno altresì rimossi tutti i rifiuti abbandonati ed effettuata una pulizia radicale anche al di sotto delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti (campane e cassonetti). (segue) (ren)