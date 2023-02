Napoli: Cosenza, pronti a incentivare project financing per sviluppo della nautica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle possibilità di rilanciare l'economia del mare si è espresso anche Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità Portuale di Napoli: "Solo nella fascia costiera campana mancano all'appello oltre 40mila posti barca. Una carenza che si riscontra in tutte le coste del Sud. Bastano questi numeri per comprendere cosa significhi creare un circuito economico attorno alla nautica da diporto e quali sarebbero i benefici in termini di sviluppo e occupazione. Tutti gli enti devono essere coesi nel portare avanti questo progetto sempre nel rispetto dell'ambiente. Diamo la possibilità a tutti di godere del mare, che è la nostra vita". Secondo Gianluca Battaglia, consigliere dell'Odcec Napoli: "L'economia del mare in tutte le sue produzioni annovera soprattutto in Campania e a Napoli tante risorse importanti che vanno valorizzate sfruttando le opportunità che offrono le normative nazionali. Questa sfida è complessa ma, grazie al supporto e alla formazione dei commercialisti in questo settore, può essere vinta". (segue) (ren)