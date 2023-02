Torino: nasce l'Innovation Block, l'area di sperimentazione innovativa della Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato oggi il progetto Innovation Block della Camera di commercio di Torino. Uno spazio che si affaccia su piazzale Valdo Fusi che diventerà un'area di sperimentazione innovativa per le imprese Torinesi e la comunità cittadina e regionale. La Camera di commercio investire oltre 25 milioni nel progetto. "Un raggruppamento non solo di spazi e di sedi, ma soprattutto di idee e servizi sempre più innovativi e digitali pensati per tutte le imprese e i cittadini - ha spiegato Dario Gallina, presidente della Camera di commercio Torino. – Questo l'obiettivo dell'importante investimento che l'ente camerale, confermando la sua missione di motore di sviluppo del territorio, mette in campo per realizzare nei prossimi anni un vero e proprio quartiere dell'innovazione e dell'impatto sociale, in un'area collocata strategicamente al centro della città e totalmente riprogettata a servizio di tutti". (segue) (Rpi)