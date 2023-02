Napoli: de Magistris, 10 domande a Manfredi. Ma non risponderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Operazione trasparenza. Le dieci domande al Prof. Manfredi" È quanto ha scritto oggi sui social l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Dai fondi pubblici e Pnrr al caso Mancuso, dalla cabina affidata a Cozzolino, alla presenza di Cardillo a Palazzo San Giacomo e al ruolo degli staffisti del sindaco. E ancora sul caos dei trasporti e sulle scelte per il capodanno nella città senza l'assessore alla cultura. Ecco le dieci domande a Manfredi". 1)Che cosa ha fatto finora delle decine di milioni di euro che sono arrivati in città con il patto per Napoli ed il Pnrr e che non hanno migliorato i servizi e la qualità della vita, anche perché assunzioni e nuove opere e servizi sono il frutto del lavoro della precedente amministrazione (che ha governato senza soldi e con il contrasto dei poteri forti che invece sostengono l'attuale amministrazione) 2)Perché il sindaco e la giunta si sono subito triplicati gli stipendi e non hanno dato un segnale diverso in solidarietà a chi sta soffrendo per il caro vita e se sia compatibile con l'enorme lavoro di giunta l'attività di assessore part time. 3)Perché ha scelto e nominato Andrea Cozzolino alla guida della cabina di regia della città metropolitana che deve coordinare Pnrr, fondi europei e fondi pubblici 4)Perché non ha ancora scelto gli assessori alla cultura e all'ambiente dopo un anno e mezzo di governo della città e non ha ancora utilizzato le risorse che la precedente amministrazione ha lasciato per le politiche sociali 5)Perché Paolo Mancuso non è più assessore all'ambiente e perché dopo essere uscito dalla porta è rientrato dalla finestra come super consulente con deleghe da assessore e come braccio destro del sindaco. (segue) (ren)