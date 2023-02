Cultura: Nartea, sabato a San Domenico Maggiore visita teatralizzata su Giordano Bruno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 18 febbraio, Nartea rievoca uno degli episodi più drammatici della Storia: la condanna al rogo per eresia di Giordano Bruno, avvenuta il 17 febbraio 1600 in Campo de Fiori a Roma. Alle ore 19.00 (con un secondo turno alle ore 20.30), presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, in apertura straordinaria, la vicenda del filosofo nolano viene riproposta, con il patrocinio del Comune di Napoli, nella visita teatralizzata "Fiamme e Ragione", scritta e diretta da Febo Quercia. In scena, Mario Di Fonzo, Pietro Juliano, Peppe Romano, Alessio Sica; a condurre gli ospiti negli ambienti di San Domenico Maggiore, la guida Matteo Borriello. (ren)