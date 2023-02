Cultura: Porcelli (Campania libera), valorizzare patrimonio culturale per rilanciare area giuglianese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale per promuovere lo sviluppo economico e sociale di Giugliano in Campania e dell’intera area giuglianese e puntare sul piano utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per realizzare infrastrutture e rigenerare quest’area territoriale bellissima”. E’ quanto ha affermato il consigliere regionale Giovanni Porcelli (Campania Libera), intervenendo, stamani, nella sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della Campania, alla presentazione di “C’era una volta…”, il format tv dell’emittente televisiva TeleclubItalia dedicato alle fiabe di Giambattista Basile, letterato e scrittore nativo di Giugliano in Campania. “Questa pregiata iniziativa culturale, che coinvolge il mondo scolastico, ha acceso un faro sulle potenzialità dell'area nord di Napoli, un territorio che è stato a lungo penalizzato e che, invece, va fortemente rilanciato investendo sulla cultura, sul turismo, sulle attività produttive, sul potenziamento dei servizi. In tale ottica, è molto positiva la notizia che è stato pubblicato dall’Asl Napoli 2 Nord il bando per la gara di progettazione esecutiva del nuovo ospedale dell’area giuglianese, un ottimo segnale per questo territorio”, ha sottolineato Porcelli. (segue) (ren)