Piemonte: patto con il Brasile per sviluppo e ricerca nel settore biotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 febbraio a Brasilia, il Polo tecnologico Piemontese e le autorità Brasiliane hanno dare un ulteriore spinta al patto per lo sviluppo e la ricerca nel settore delle biotecnologie mediche. Secondo l'Ambasciatore d'Italia, Francesco Azzarello, "La collaborazione instaurata tra il Distretto Federale e il Polo Tecnologico Piemontese, costituisce un modello di collaborazione tra soggetti pubblici e privati che favorisce le potenzialità dei parchi tecnologici italiani come attori dell'internazionalizzazione in Brasile delle imprese italiane del biomedicale, uno dei settori più dinamici, innovativi e ricchi di potenziale dell'intero sistema produttivo industriale italiano", ha concluso.(Rpi)