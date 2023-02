Salute: Biologicamente incontra l'Asd Salerno. Il biologico garanzia di benessere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mangiare biologico per migliorare il rendimento e la forma fisica. Domani 15 febbraio a Salerno con l'Asd Ginnastica Salerno alle 17.45 al Palazzetto Acquamare Sport, si terrà un incontro con la partecipazione della nutrizionista Alessandra Di Giacomo che illustrerà i punti fondamentali per osservare un corretto piano alimentare e qualche consiglio personalizzarlo secondo le esigenze del proprio benessere psico-fisico, dentro e fuori dalla palestra. Il 16 Febbraio invece alle 18,30 all'Hotel Capital di Campagna si terrà il Seminario formativo per tecnici del settore dal titolo "L'agricoltura che fa bene alla salute e al Pianeta". (ren)