Giustizia: Stefani (Lega), arginare criminalità organizzate, presentata interrogazione

20 luglio 2021

- "La scarcerazione del presunto boss dei Casalesi, Luciano Donadio, è paradossale. Donadio è imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso al processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale: è assurdo che gli venga consentito di tornare proprio nei territori nei quali avrebbe gestito operazioni illecite e dove è stato addirittura accolto con fuochi d'artificio per festeggiare il suo ritorno. Da troppo tempo, però, gli organici della giustizia sono insufficienti e quanto accaduto ne è la riprova. Come Lega, auspichiamo e siamo sicuri che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, metterà in campo tutte le azioni necessarie ad arginare il problema dell'insediamento delle criminalità organizzate nelle imprese, nella società e nella politica e, in particolare, nel territorio e nell'economia veneta". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega, Erika Stefani, che ha presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. (Com)