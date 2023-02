Terzo settore: Feliciana Farnese (Amesci) riconfermata alla guida Commissione Cittadinanza attiva e Servizio Civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Consiglio Nazionale dei Giovani pensiamo che la partecipazione dei giovani vada incoraggiata e plaudita, non soltanto auspicata, e sebbene il Servizio Civile non sia una politica giovanile è l'unico Istituto della Repubblica chiaramente deputato all'educazione alla cittadinanza dei giovani", ha affermato Farnese. "Confidiamo quanto prima che il Consiglio Nazionale dei Giovani, quale organo consultivo cui è demandata per legge la rappresentanza dei giovani nell' interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile, possa essere riconosciuto quale componente stabile della Consulta Nazionale per il Servizio Civile per assicurare a quei giovani che scelgono di fare Servizio Civile una rappresentanza più strutturata e qualificata al fine di affiancare la Rappresentanza degli operatori volontari che sconta una configurazione di annuale ricambio generazionale, linfa vitale della rappresentanza stessa, che la rende però fisiologicamente gracile", ha concluso Farnese. (ren)