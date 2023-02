Napoli: de Magistris, 10 domande a Manfredi. Ma non risponderà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 6)Perché l'ex assessore della giunta Iervolino Enrico Cardillo è di "casa" al comune pur essendo divenuto il comune un luogo non più accessibile a tutti 7)A chi sta affidando il Comune la progettazione delle opere finanziate con il Pnrr ? 8)Se risulta al sindaco che un suo staffista, presunto giornalista, continua ad utilizzare il suo ruolo pubblico al servizio della città per infangare sui social le persone politicamente non gradite 9)Se risulta al Sindaco che i treni della metro acquistati dall'amministrazione precedente potevano entrare in funzione già da mesi e magari se può spiegare che cosa non è stato e invece è stato fatto male per la funicolare di Chiaia 10)Se il sindaco può spiegare come sono stati affidati e spesi oltre 2 milioni di euro per il Natale e il Capodanno. Le domande sarebbero tante. Ma il Prof. Manfredi ci ha abituato al silenzio e all'assenza e, quindi, non risponderà. Oppure dirà parole che non dicono nulla, il politichese del palazzo. Per un politico ed un amministratore non rispondere è però fortemente sospetto." Ha concluso Luigi de Magistris. (ren)