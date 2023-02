Napoli: al via da marzo "Quartiere pulito", interventi straordinari di pulizia strade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tale scopo, dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Antonio De Iesu, "verrà istituito tramite apposita ordinanza un divieto di sosta temporaneo per le auto. La polizia municipale procederà a sanzionare e/o rimuovere le auto parcheggiate". In alcune aree verrà inoltre posizionato un mezzo itinerante dove i residenti del quartiere interessato potranno conferire tutti i rifiuti ingombranti dei quali vogliano disfarsi. Gli interventi saranno calendarizzati secondo un programma ed un orario che verrà diffuso sia attraverso la comunicazione territoriale con l’affissione di apposite locandine, sia attraverso i canali social e i siti del Comune di Napoli e di Asia. “L'Amministrazione crede fortemente nella collaborazione dei cittadini – hanno aggiunto gli assessori Santagada e De Iesu – per avviare un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita, spingendo a far cambiare abitudini a quella sparuta minoranza che continua ad abbandonare rifiuti per strada”. (ren)