- In occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi l'Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana promuovono una speciale proiezione in anteprima del documentario "Buon Compleanno Massimo" per la regia di Marco Spagnoli, prodotto da Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari. Presente, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Napoli, Auditorium di Bagnoli, Porta del Parco (ore 20.00). (ren)