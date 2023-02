Scuola: Valditara, chi non capisce importanza lavoro nella formazione non ama i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è l’importanza del lavoro nella formazione, chi non lo capisce non ama i giovani. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Torino alla scuola di formazione professionale della Piazza dei Mestieri. “Voi state vincendo una grandissima sfida - ha affermato Valditara riferendosi agli studenti -: costruirvi un percorso professionale che vi darà tante soddisfazioni e un posto di lavoro tra l’altro normalmente ben remunerato. Io sono molto felice per voi e orgoglioso che in Italia ci siano tante scuole e tanti ragazzi come voi. Questo è il percorso giusto che noi dobbiamo potenziare”, ha concluso.(Rpi)