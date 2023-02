Napoli: Ronchi-Rispoli-Pariante, un comitato civico per rilancio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Comitato civico, composto da Associazioni e privati cittadini, per riportare Napoli alla sua vocazione culturale, a cominciare dalla valorizzazione del Centro Storico per rilanciare un turismo di qualità, costituire un Fondo Regionale per sostenere l'editoria e le librerie, ripristinare il circuito delle librerie da Piazza Cavour a Piazza Dante, ed un appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano affinchè Napoli, attraverso la valorizzazione dei suoi beni culturali e delle sue eccellenze, torni agli antichi splendori". E' l'iniziativa presentata, stamani, in conferenza stampa dai Presidenti delle Associazioni "Nuove Socialità", Salvatore Ronghi, "Informazione Giovani Europa", Luigi Rispoli, "Comitato di Porto Salvo", Antonio Pariante, "Carlo La Catena", Nicola Perna, presso la stazione Bayard, il più antico tronco ferroviario nella storia d'Italia. "Napoli è la tre le prime mete turistiche in Europa, ma è stata abbandonata ad un'offerta turistica di bassa qualità a causa del proliferare di friggitorie selvagge, del degrado e dell' illegalità diffusa" – ha detto Ronghi -, che ha sottolineato: "in particolare il Centro Storico, Piazza Dante e Port'Alba, antica strada delle librerie, hanno perso la propria identità e la propria vocazione culturale a causa di amministrazioni comunali inadeguate, che hanno vanificato anche il Grande Progetto di valorizzazione del Centro Storico come sito Unesco, che appare disatteso. La sinistra- ha rimarcato Ronghi – ha svilito l'identità e la vocazione culturale di Napoli consentendo che si trasformasse in un bivacco a cielo aperto. Ora basta. Occorre risollevare la città e riportarla agli antichi splendori puntando sulla vera valorizzazione del Centro Storico, sulle librerie da Piazza Cavour a Piazza Dante, e costituire un Fondo Regionale per sostenere l'editoria e le librerie". (segue) (ren)