Napoli: Ronchi-Rispoli-Pariante, un comitato civico per rilancio culturale (2)

- "Il Centro Storico si sta trasformando in un fritto storico, per l'incredibile numero di queste attività commerciali che si stanno aprendo nei Decumani e che stanno degradando il sito Unesco e l'intera città" – ha sottolineato Pariante – che ha aggiunto: "negli ultimi quattro anni, a Napoli, hanno chiuso più di una trentina tra librerie e piccole case editrici; in particolare, la libreria storica Guida di Port'alba ha chiuso i battenti e in questa area, che era la strada delle librerie, ci sono numerosi locali sfitti che potrebbero trasformarsi anch'essi in friggitorie, 'patatinerie', gelaterie e centri scommesse, tradendo la sua vocazione culturale e degradandola sempre di più. Occorre intervenire con urgenza, anche attraverso una verifica della attuazione del Grande Progetto Centro Storico valorizzazione del sito Unesco, che appare inattuato, per porre fine al degrado e vincolando i locali commerciali ad attività culturali". "Le sorti dell'antica stazione Bayard dimostrano il degrado e l'illegalità in cui è finita Napoli a causa di amministrazioni incapaci di garantire la sicurezza urbana, l'ordine ed il decoro, fondamentali presupposti per lo sviluppo turistico di qualità – ha evidenziato Rispoli -; nell'ambito del nostro progetto per il rilancio culturale di Napoli, intendiamo recuperare la stazione Bayard dal degrado e farla tornare all'antico splendore secondo la sua configurazione originaria, destinandola a Museo della prima Ferrovia Italiana ed a centro di informazioni turistiche dell'area metropolitana di Napoli. Non ci rassegniamo a questa storia negata e pensiamo che questo intervento darebbe l'opportunità di celebrare uno dei tanti primati di questa città che è la ferrovia Napoli-Portici, la prima ferrovia d'Italia". "Le grandi opere architettoniche, patrimonio degli antichi splendori della città, sono abbandonate a se stesse e Napoli sprofonda sempre di più in un mare di degrado e di disservizi che non le consentono di decollare come meta turistica di qualità" – ha evidenziato Perna. (ren)