Calcio: controlli in occasione della partita Napoli-Cremonese

- La Polizia Municipale di Napoli nelle aree circostanti lo Stadio Maradona, in occasione dell'incontro calcistico serale Napoli-Cremonese ha elevato 126 verbali al Codice della Strada, sequestrato 6 veicoli perché sprovvisti di assicurazione, prelevate 77 veicoli in sosta irregolare e, nel corso delle stesse operazioni, ha provveduto a sanzionare e sequestrare i proventi illeciti di 7 parcheggiatori abusivi. I controlli svolti nell'area sono stati estesi a 10 esercizi pubblici, a 30 attività commerciali ed alla prevenzione e contrasto alla vendita in strada, col sequestro dei gadget contraffatti esposti per la vendita da un ambulante abusivo. (ren)