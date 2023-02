Autonomia: Manfredi, non sia bandiera di parte, tutelare l'unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Parlare di autonomia significa parlare degli assetti democratici e politici del nostro Paese. Non può essere una bandiera di parte o un argomento elettorale, deve essere frutto di una riflessione che guardi con attenzione ai bisogni delle persone e alle opportunità per fare in modo che vengano salvaguardati l'unità nazionale e il principio dell'uguaglianza dei diritti e dei servizi in tutte le parti d'Italia ma soprattutto si deve guardare al futuro e non al passato. E' un tema che richiede grande attenzione dal punto di vista politico e istituzionale''. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della seduta di consiglio comunale dedicata al disegno di legge sull'autonomia differenziata. (ren)