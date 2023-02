Sicurezza: arresto gang. Nappi (Lega), grazie al lavoro delle forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso alle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia i tre extracomunitari responsabili di rapine e stupri nel centro storico di Napoli. Il modo in cui si sono svolte le indagini, portate a termine con successo anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere, conferma l'importanza della videosorveglianza per la sicurezza e dimostra ancora una volta l'impegno del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni che stanno lavorando senza sosta per aumentare la sicurezza delle nostre città anche attraverso l'efficientamento della rete delle telecamere". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(ren)