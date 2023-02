Napoli: duplice intervento per il decoro urbano in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione del sindaco, dalla scorsa settimana gli addetti della partecipata comunale stanno intervenendo lungo l'emiciclo e le sedute di Piazza Borsa completamente vandalizzate da scritte di ogni genere. "L'intervento - si legge in una nota del Comune di Napoli - è estremamente complesso e richiede tempo sia per le dimensioni delle scritte che per il particolare materiale (pietra marmorea) che ricopre l'emiciclo della piazza". Su segnalazione dell'assessore al verde ed al decoro urbano, Vincenzo Santagada, invece, intervento questa mattina da parte della NapoliServizi in Piazza Municipio. E' stata ripulita la targa in memoria di Falcone e Borsellino che era stata deturpata nella notte con scritte vandaliche. (ren)