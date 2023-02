Cinema: Neap Film Festival, al via laboratori negli uffici cinema del Comune di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere il cinema come strumento di crescita culturale ed educativa per valorizzare gli spazi urbani con azioni sistemiche per i giovani delle scuole e della città tutta. Questo il motore del Neap Film Festival, rassegna di cinema per le scuole e per la città, che si terrà dal 16 al 20 maggio a Napoli con la direzione artistica di Sabrina Innocenti, presidente di Ecole Cinema, in partenariato con il Comune di Napoli, Direzione Cultura - Cinema e Audiovisivo, Assessorato all'Istruzione e Assessorato alle Politiche Giovanili. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Mic-Ministero della Cultura e Mim-Ministero dell'Istruzione e del Merito come progetto di rilevanza territoriale, si svilupperà anche attraverso attività laboratoriali per docenti ed alunni, a partire da giovedì 16 febbraio nello spazio cohousing cinema di Palazzo Cavalcanti in via Toledo con un laboratorio di formazione docenti a cura dell'Associazione 100 Autori su sceneggiatura e narrazione in tre atti. "Scopo del Festival è sensibilizzare i giovani alla consapevolezza critica, a non essere spettatori passivi, e usare il cinema quale strumento didattico, fargli vivere la sala. Allo stesso tempo sarà un mezzo per costruire sinergie in città dove la scuola diventa protagonista di nuovi approcci educativi, un ponte di lancio verso la settima arte", ha dichiarato Sabrina Innocenti. (segue) (ren)