Cultura: “Visite Guidate Solidali”, domenica appuntamento dedicato a La Scintilla Onlus

- Il Pio Monte della Misericordia, da sempre simbolo di arte e assistenza a Napoli, presenta una nuova iniziativa, le Visite Guidate Solidali. Un programma di visite, a cura di Maurizio Burale, responsabile eventi dell'Ente, dove i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della storia plurisecolare del Monte e dei capolavori d'arte custoditi nel Palazzo di via Tribunali, sostenendo, al tempo stesso, il prezioso lavoro e le iniziative di associazioni che operano quotidianamente nel sociale. Le Visite Guidate Solidali sono visite speciali che hanno lo scopo di raccogliere fondi per piccoli ma significativi progetti, realizzabili in un lasso di tempo breve. Ogni visita solidale sarà dedicata ad un progetto specifico, per un totale di otto eventi annui (ogni mese ad esclusione di aprile, luglio, agosto e dicembre). L'incasso sarà interamente devoluto alle Associazioni coinvolte. Dopo la prima visita di gennaio che ha sostenuto l'Associazione Alessandra Zazzarino un sorriso per la ricerca, il prossimo appuntamento è per domenica 19 febbraio alle ore 10.00, in piazza Cardinale Riario Sforza e ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dell'Associazione La Scintilla Onlus.(ren)