Scuola: Valditara, percorsi formazione servono a dare senso vita a tanti ragazzi che hanno perso fiducia

- Investiamo sempre di più in percorsi di questo tipo, che sono pilastri della società e servono a dare un senso alla vita di tanti ragazzi che prima avevano perso la fiducia nella loro esistenza. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Torino alla scuola di formazione professionale della Piazza dei Mestieri. “ È molto bella questa idea che la scuola svolge finalmente quella funzione addirittura sostitutiva di una famiglia che talvolta è carente. È il luogo di una formazione anche della persona. È bellissimo l’entusiasmo di questi ragazzi: quello che ho constatato stringendo la mano a tutti loro. Qui si fa anche cultura non soltanto lavoro. È un mix molto importante e significativo. È questa la vera sfida della scuola: dare a questi ragazzi una prospettiva, una formazione, di aiutarli a farcela nella vita, di valorizzare i loro tanti e diversi talenti. È questa la bellezza di questo percorso”, ha concluso Valditara. (Rpi)