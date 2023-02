Napoli: sigilli ad una lavanderia industriale abusiva a Miano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli agenti del Reparto territoriale di Scampia a Napoli, in attività congiunta con la Asl locale, sono intervenuti, sulla base di alcune segnalazioni di immissioni moleste provenienti da un edificio residenziale, nella zona di Miano. L'ispezione ha consentito di sorprendere l'attività illecita di una lavanderia svolta senza alcun titolo autorizzativo e i cui reflui industriali erano immessi senza titolo nelle fognature. Per le violazioni amministrative, sono state applicate le sanzioni per la mancata iscrizione al registro delle imprese, la mancata Segnalazione certificata inizio attività e la mancata "Scia" sanitaria. Sono stati apposti i sigilli al locale di circa 50 metri quadri e alle attrezzature, consistenti in lavatrici e asciugatrici industriali.(ren)