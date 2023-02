Terzo settore: Feliciana Farnese (Amesci) riconfermata alla guida Commissione Cittadinanza attiva e Servizio Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della sua prima riunione la Commissione tematica "Cittadinanza Attiva e Servizio Civile" del Consiglio Nazionale Giovani ha eletto come coordinatrice Feliciana Farnese di Amesci. Già rappresentante Nazionale degli operatori volontari di Servizio Civile e presidente della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale, Feliciana Farnese, coordinatrice del Servizio Civile Universale di Amesci, è al suo secondo mandato di guida della Commissione tematica che ha il compito di approfondire le questioni che riguardano gli obiettivi programmatici del Consiglio Nazionale Giovani sulle tematiche della partecipazione giovanile e del Servizio Civile Universale. "Il Servizio Civile Universale è il luogo in cui ogni anno decine di migliaia di giovani partecipano con le istituzioni pubbliche ed il mondo del terzo settore per implementare maggiori attività e servizi a beneficio della comunità e dei giovani stessi", ha dichiarato Farnese. "Da quando la pandemia ha cambiato le prospettive di vita delle persone, però, anche la partecipazione dei giovani ad esperienze come quella del Servizio Civile sta registrando un calo di interesse. Lo testimoniano tanto le minori candidature pervenute per il bando di selezione giovani dello scorso anno e per quello attualmente in corso, il più grande della storia, quanto il preoccupante tasso di assenteismo dei candidati al colloquio di selezione" spiega la coordinatrice Farnese. "Non emergono dati sufficienti a ritenere questi elementi una criticità del Servizio Civile, anche perché risulta essere un trend in linea con i dati di altri concorsi pubblici. E' dunque compito dello Stato non solo intensificare la comunicazione istituzionale, che ad oggi si è limitata ai soli avvisi in occasione dei bandi, ma soprattutto promuovere il Servizio Civile sin dalle scuole superiori come occasione di crescita e di orientamento per le future scelte dei giovani". (segue) (ren)