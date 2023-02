Spettacoli: giovedì debutta al Teatro Tram "Io sono Fedra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 al 26 febbraio debutta al Teatro Tram "Io sono Fedra": la sala di via Port'Alba a Napoli fa salire sul palco docenti e allievi del laboratorio di teatro e dal 16 al 26 febbraio porta in scena una riscrittura della tragedia di Euripide a cura di Marina Salvetti. Nelle due settimane di programmazione ci saranno, Titti Nuzzolese, Antonio Buonanno, Errico Liguori, Antonello Cossia, con la regia di Gianmarco Cesario. "'Io sono Fedra' è una riscrittura attualissima della tragedia. Inizia la rappresentazione e non siamo a Trezene, la città del Peloponneso dove è ambientata la versione originaria della storia, ma tra le mura di un seminario. Non ci sono dei capricciosi a determinare l'ineluttabilità del destino di Fedra, di Teseo e di Ippolito. Eppure i personaggi si muovono nell'ambito della stessa domanda drammatica: è possibile scappare da noi stessi? La risposta è nel titolo". Così si legge in una nota. (ren)