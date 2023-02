Scuola: Cangiano (Fd'I), riportare studio scienze giuridiche ed economiche in Istituti superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato in visita questa mattina presso il Liceo Statale 'Manoni' di Caserta, una realtà scolastica solida, innovativa e conosciuta in tutta la Campania per il livello dell'offerta formativa che propone. La dirigente scolastica Adele Vairo, pur mantenendo la storicità dell'Istituzione Scolastica che egregiamente dirige, ne ha fatto un Campus pieno di interessanti attività curricolari ed extracurricolari, da quelle veramente impegnative a quelle più leggere, ma mai inutili". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia e componente alla Camera della Commissione Istruzione. "In un contesto così, corredato da spazi, palestre, laboratori, teatri ed aule dotate di ogni innovativa strumentazione ed accompagnati da validissimi docenti ed assistenti, per gli alunni è stimolante crescere e formarsi. Il piccolo tour tra gli istituti della mia Provincia - ha continuato Cangiano - mi ha però consentito di riflettere su quanto importante sia introdurre in modo strutturale ed organico l'insegnamento delle discipline Giuridico-Economiche in ogni Istituto Superiore, anche nei Licei, per poter fornire una formazione quanto più completa possibile agli alunni che li frequentano. È per questo - ha concluso - che sto lavorando in tal senso ad una proposta di legge le cui sollecitazioni ci arrivano proprio dalle scuole e dagli studenti". (ren)