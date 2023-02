Professioni: Turi (commercialisti), dialogo tra professionisti e politica buon viatico per le grandi riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'ultima legge di Bilancio approvata dal governo si è sancito un cambio di passo significativo per ciò che attiene il ruolo delle professioni come cinghia di trasmissione tra le decisioni adottate dalla politica e l'attuazione in concreto delle stesse nel tessuto economico e sociale del Paese. Alcune misure come la revisione delle aliquote, le modifiche al bonus 110 per cento, le sanatori fiscali (con la riduzione delle sanzioni) e le novità relative al sistema pensionistico, oltre a quelle finalizzate al contrasto per gli aumenti dei costi energetici, presuppongono un ruolo proattivo determinante da parte dei commercialisti che, come sempre, faranno la loro parte. Mi auguro che da questo rinnovato dialogo tra professionisti e politica possano finalmente prendere corpo le grandi riforme che l'Italia aspetta da tempo, prima tra tutte quella del sistema fiscale in modo da consentire un miglioramento della qualità del nostro lavoro oltre a determinare un beneficio di assoluto rilievo per tutti i contribuenti, siano essi famiglie o imprese". Lo ha dichiarato Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presentando il forum "La legge di Bilancio 2023" promosso dall'Odcec Napoli che si terrà venerdì 17 febbraio dalle ore 9.00 all'hotel Excelsior di Napoli. (segue) (ren)