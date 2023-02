Campania: Saiello (M5S), ancora bloccate le ricette dematerializzate per i malati oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora al palo le emissioni delle ricette da parte degli specialisti. Dal 2 gennaio in Campania non doveva essere più necessario per i pazienti oncologici recarsi nell'ambulatorio del medico di famiglia per le prescrizioni di esami e terapie. In tutte le Asl della regione è previsto che sia il medico specialista ospedaliero a prescrivere i controlli che si possono fare anche in ospedale e siano gli specialisti in oncologia ad effettuare anche la prenotazione sul Cup. Ma nonostante gli annunci della Giunta regionale tutto questo ancora non accade. Per queste ragioni ho depositato un'interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Giunta regionale di attuare effettivamente la dematerializzazione delle certificazioni oncologiche da parte degli specialisti". A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania Gennaro Saiello. "De Luca e la sua amministrazione devono attivarsi con urgenza. Chi soffre di una patologia oncologica - conclude Saiello - non può subire trafile complesse a causa di un sistema sanitario regionale inefficiente".(Ren)