Campania: Nappi (Lega), collasso scuola frutto del regionalismo fanfarone alla De Luca

20 luglio 2021

- "I dati Svimez sulla frequentazione scolastica dei ragazzi al Sud fotografano in maniera cristallina gli effetti devastanti del regionalismo fanfarone alla De Luca che ha portato, in particolare in Campania, alla condizione drammatica in cui vivono i cittadini. Di fronte a questo disastro, l'autonomia differenziata rappresenta una svolta in positivo in quanto i paletti fissati dal Governo di centrodestra - la previsione dei Lep da determinare prima della sua attuazione e la dotazione finanziaria a copertura dei fabbisogni nei settori di intervento - sono la leva giusta per eliminare finalmente disparità e disuguaglianze tra le aree del Paese. Invito le sinistre, responsabili principali di questo vergognoso stato di cose nel Sud, a mettere da parte piagnistei e polemiche strumentali, per contribuire a presentare proposte organiche e puntuali in grado di focalizzare fabbisogni e strumenti coi quali costruire i Lep e individuare le adeguate risorse finanziarie, a partire da materie come l'istruzione e la sanità in cui i ritardi sono più evidenti e gravi". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)