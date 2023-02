Napoli: blitz al campo rom di Scampia per illecito versamento di rifiuti - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli è intervenuta nei pressi del campo rom di Scampia per una segnalazione di illecito sversamento di rifiuti. Gli agenti sono riusciti ad identificare l’attività economica collegata attraverso l’esame dei numerosi documenti presenti tra i rifiuti e, presso la sede della stessa, hanno rivenuto un’intera area adibita a discarica, contenente circa 30 metri cubi degli stessi documenti, utilizzata da una concessionaria di veicoli ormai dichiarata fallita. Gli agenti hanno rilevato che l’area in questione è collegata ad una nuova Società concessionaria di veicoli commerciali ed hanno richiesto spiegazioni al legale rappresentante sull’accumulo dei rifiuti ricevendo un riscontro negativo nonostante l’evidente utilizzo della discarica in questione. Procedendo al sequestro preventivo della discarica gli agenti sono stati avvicinati da una terza persona che, dichiarandosi ex appartenente alla Forze dell’Ordine, per evitare il sequestro dell’area ha minacciato gli agenti dicendo “qui si spara e si spara veramente, non avete capito dove state, parlerò con il vostro comandante e vi farò rimuovere, vi faccio togliere di mezzo”. Gli agenti hanno portato a termine l’operazione identificando la terza persona oltre al legale rappresentante della nuova concessionaria ed inoltrando alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato per i reati ambientali e le minacce subite. (Ren)