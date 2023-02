Napoli: una rassegna musicale per festeggiare il carnevale partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nei giorni 18, 19 e 21 febbraio la rassegna musicale organizzata dal comune di Napoli per festeggiare il Carnevale. Un "Carnevale sonico" che già nel nome – Sottencoppa – si fa interprete di uno stravolgimento che coinvolge ordini e consuetudini, liberando così il riso beffardo delle maschere, interpretate, in questo caso, dalle avanguardie musicali o da strabilianti strumenti del folklore. Nel progetto grande spazio è riservato ai bambini con proposte innovative dedicate all'infanzia, come le sculture sonore di Rie Nakajima e i laboratori immaginifici di Francesco Cavaliere e della curatrice Diana Lola Posani. Nel weekend del 18 e 19, nelle due location individuate – Galleria Principe e Mann – si alterneranno gli appuntamenti in cartellone con interpreti internazionali come Matthias Loibner, Mohammad Reza Mortazavi, Marina Herlop; CatuDiosis, Mc Yallah e FuluMiziki, attivisti e artisti del collettivo panafricano NyegeNyege; musicisti italiani come Heith e Davide Ambrogio e i partenopei Specchiopaura, La Niña e Altea Infine, nel giorno del martedì grasso, il 21 febbraio, alle ore 17.30 La Caracca - marching band si esibirà in una parata di musica e colori tra le strade e le piazze del centro storico della città. (segue) (Ren)